lunedì 11 Agosto 25
CP

Laterza: in Vico Balbo Cristiano Godano in concerto

Articoli Correlati

Castellaneta: è festa tra i popoli con i Terraròss all’anfiteatro comunale

CP -
di Rosa Surico Dalla bassa Murgia alla Campania, fino alla Grecia con musica, balli e spettacolo In via Mastrobuono, il teatro a cielo aperto, gremito di...
Read more

Oasi dei Battendieri: Piero Pelù, Serena Rossi e Alex Wise i grandi nomi per Taranto

CP -
Dal 4 al 6 settembre al via il MediTa Festival Questa mattina,giovedì 7 agosto alle 10.30, sotto la Pensilina Liberty di via Cariati, nei pressi di...
Read more

Marcello Veneziani torna all’Angolo della Conversazione con il libro ‘C’era una volta il Sud’

CP -
Il noto giornalista e scrittore di origini pugliesi dialogherà con Vincenzo Carriero, direttore di CosmoPolismedia All’Angolo della Conversazione torna Marcello Veneziani. Il noto giornalista e...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand