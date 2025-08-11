Laterza: in Vico Balbo Cristiano Godano in concerto

Il frontman e leader storico dei Marlene Kuntz in ricordo di Francesco Sannelli

È nella meravigliosa cornice della piazzetta di Vico Balbo che si esibirà stasera, lo scrittore, musicista e cantante Cristiano Godano.

Organizzato dall’ Associazione_culturale_ Franoi.

Note Spaziali è giunta alla V edizione per omaggiare la memoria di Francesco. Promosso anche dal comune di Laterza e inserito nel calendario di Laterza Estate.

“𝘕𝘰𝘵𝘦 𝘚𝘱𝘢𝘻𝘪𝘢𝘭𝘪 è un progetto che vive di memoria e futuro.

Nasce per ricordare 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀𝗰𝗼 𝗦𝗮𝗻𝗻𝗲𝗹𝗹𝗶, giovane laertino con la musica nel cuore, e continua a crescere anno dopo anno, come un sogno condiviso che si rinnova nel tempo.”

Leader dei Marlene Kuntz per oltre trent’anni, finalista alle 𝘛𝘢𝘳𝘨𝘩𝘦 𝘛𝘦𝘯𝘤𝘰, Godano è oggi tra i cantautori più profondi e riconoscibili della scena italiana. Con lui sul palco la super band dei 𝗚𝘂𝗮𝗻𝗼 𝗣𝗮𝗱𝗮𝗻𝗼: 𝘈𝘭𝘦𝘴𝘴𝘢𝘯𝘥𝘳𝘰 “𝘈𝘴𝘴𝘰” 𝘚𝘵𝘦𝘧𝘢𝘯𝘢, 𝘋𝘢𝘯𝘪𝘭𝘰 𝘎𝘢𝘭𝘭𝘰 𝘦 𝘡𝘦𝘯𝘰 𝘋𝘦 𝘙𝘰𝘴𝘴𝘪.

Un palco quindi sotto le stelle che come fa sapere l’ artista dalla sua pagina facebook accompagnerà i presenti con il suo secondo album da solista ,Stammi Accanto, ma non solo.

Aggiunge:

” sono felice di sottolineare la partecipazione a questo festival che ha qualcosa di particolare. Ogni anno gli organizzatori commemorano, tenendolo in vita,un loro amico che non c’è più con loro,con tutti noi.. .”

Una serata quindi tra note ,stelle e memoria.La musica che unisce.

Ingresso libero.