Linea Blu approda a Taranto: innovazione e tradizione nel cuore del Mediterraneo

di Emanuela Perrone

Donatella Bianchi e Fabio Gallo ci porteranno alla scoperta del Golfo di Taranto in un itinerario che racconterà le innovazioni sostenibili realizzate nel porto

Sabato 16 agosto, alle ore 14:00 su Rai1, Linea Blu – Porti d’Italia farà tappa a Taranto con una puntata interamente dedicata al Golfo ionico e alle trasformazioni sostenibili che ne stanno ridisegnando il futuro. A guidare i telespettatori in questo viaggio tra innovazione, ricerca scientifica e patrimonio culturale saranno, come sempre, Donatella Bianchi e Fabio Gallo.

Il racconto inizierà da una realtà unica: l’Ospedale dei Delfini, il primo centro del Mediterraneo dedicato al recupero di esemplari provenienti da delfinari in chiusura. Un luogo simbolo della nuova sensibilità verso il benessere animale e la tutela della fauna marina, che pone Taranto al centro di un progetto di respiro internazionale. La Jonian Dolphin Conservation sarà protagonista della trasmissione con il progetto “San Paolo Dolphin Refuge”: il primo rifugio marino per delfini nel Mediterraneo. Nato dalla collaborazione con un team internazionale di esperti, il centro si candida a diventare un modello replicabile nel mondo, segnando un nuovo capitolo nella gestione e nella tutela degli animali marini.

Spazio poi anche all’innovazione sostenibile, con le pale eoliche più grandi del mondo, costruite proprio a Taranto e installate in diversi paesi europei.

Grande attenzione sarà dedicata alla ricerca scientifica portata avanti dall’Università di Bari. Nel Mar Piccolo, habitat della più importante popolazione italiana di cavallucci marini, le telecamere di Linea Blu documenteranno la fase di reintroduzione di esemplari allevati insieme all’Acquario di Genova: un progetto innovativo che mira a salvaguardare la biodiversità di un ecosistema fragile e prezioso.

Non mancheranno i racconti legati ai saperi artigiani e ai mestieri che hanno fatto la storia dei porti italiani. Dal maestro d’ascia, custode delle tecniche di costruzione navale in legno, al lavoro dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco, che mostreranno in diretta una simulazione di soccorso a un subacqueo in difficoltà, utilizzando le più moderne tecnologie salvavita.

Il viaggio proseguirà nelle meraviglie naturali del territorio: la foresta pietrificata di Maruggio, affascinante sito subacqueo dove formazioni fossili ricordano antichi tronchi d’albero, e le dune di Campomarino, gioielli paesaggistici risalenti a oltre 7.000 anni fa, oggi protetti da passerelle sopraelevate per garantirne la conservazione.

Con questa puntata, Linea Blu non solo celebra Taranto come porto strategico e crocevia di tradizioni, ma la racconta anche come laboratorio di sostenibilità e innovazione, capace di guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici.