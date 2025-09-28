L’intelligenza degli scatti che segnano la storia

domenica 28 Settembre 25
A Talsano la presentazione del libro “Ti presento il lupo”

CP -
Evento culturale promosso dal Circolo PD di Talsano con la partecipazione straordinaria di Giovanni Impastato Venerdì 26 settembre, alle ore 18:00, presso l’Hotel Salina di...
Cent’anni fa nasceva Mario Mazzarino, artefice dello sviluppo del Mezzogiorno

CP -
L'amministrazione comunale ricorderà con un convegno il politico e amministratore che dedicò la sua vita alla crescita economica e sociale del Sud Ricorre oggi il...
A Massafra torna protagonista il Palio della Mezzaluna

CP -
di Angelo Nasuto Nel corso della ricca serata spazio anche per la presentazione del palio 2025, l’ambito drappo che sarà consegnato al rione vincitore della...
