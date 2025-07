L’Oscar del libro, a Gravina in Puglia due serate con Luca Bianchini e Sergio Rubini

Torna l’appuntamento con la rassegna culturale ideata e diretta da Manila Gorio. Prossimi appuntamenti al Castello Svevo a Gravina in Puglia

Dopo il successo delle ultime tappe a giugno, prosegue con entusiasmo e partecipazione crescente la terza edizione de “L’Oscar del Libro”, la prestigiosa rassegna culturale ideata e diretta da Manila Gorio, già direttore editoriale di Political TV – Canale 86 e apprezzata direttrice artistica del progetto.

Un format unico e itinerante che porta la cultura al centro della vita delle città pugliesi, promuovendo la lettura come atto sociale e collettivo, favorendo l’incontro diretto tra autori e pubblico, e valorizzando al contempo la bellezza del territorio.

Dopo la calorosa accoglienza riservata alla tappa altamurana, “L’Oscar del Libro” arriva a Gravina

in Puglia con una doppia data d’eccezione nella suggestiva cornice del Castello Svevo, uno dei luoghi simbolo del patrimonio storico-artistico della città.

Entrambe le serate saranno condotte da Manila Gorio, direttrice artistica della rassegna, che ha dichiarato: “L’Oscar del Libro non è solo una rassegna, è una festa del sapere: un viaggio tra emozioni, musica, riflessione e parole che uniscono”.

Le serate, patrocinate dal Comune di Gravina in Puglia e dall’intera Amministrazione Comunale, vedranno la partecipazione del Sindaco Fedele Lagreca da sempre in prima linea nella promozione della cultura come strumento di crescita e inclusione.

IL PROGRAMMA

Giovedì 17 luglio – ore 20:30

LUCA BIANCHINI

presenta il suo ultimo romanzo “Il cuore è uno zingaro” (Mondadori, 2024)

Bianchini riceverà il riconoscimento de “L’Oscar del Libro” per il suo contributo alla narrativa contemporanea. I suoi romanzi, tradotti anche all’estero, sono amati da un pubblico trasversale per l’equilibrio tra leggerezza, profondità e ironia.

Venerdì 18 luglio – ore 20:30

SERGIO RUBINI

Protagonista di un’intensa serata tra parole, teatro e memoria, in un racconto dal vivo sulla sua carriera, le radici pugliesi e il valore della cultura come identità e resistenza.

Nel corso della serata, Rubini riceverà un riconoscimento speciale de “L’Oscar del Libro”: “Per aver dato voce, volto e anima al racconto dell’Italia più autentica. Un interprete visionario e radicato, che con il suo talento ha reso la cultura accessibile, emozionante e viva.”