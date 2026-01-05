lunedì 5 Gennaio 26
L’ultimo capolavoro di Sorrentino: “La Grazia”, il peso dell’ultima scelta

Alessio Caliandro riceve il Premio “Iginazio Ciaia” a Martina Franca

di Rosa Elenia Stravato Gli Incarnati, opera distopica, dell’autore giunge nella sua città natale e conquista il Premio della Fondazione “Elio Greco”  “Tornare”: che verbo...
Città Vecchia, ecco la magia della Notte Bianca degli Ipogei

Lunedì 5, dalle 19 a mezzanotte, aperture straordinarie e in contemporanea degli ambienti sotterranei: in questa edizione saranno visitabili gli ipogei dei palazzi Galeota,...
Massafra, Epifania: tutti al “Family Park”!

"La leggenda della Befana" sono una serie di laboratori creativi, a tema, con sorpresa finale per tutti i bambini che si terrà, dalle ore 9.30...
