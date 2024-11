MArTA: ingresso gratuito domenica 1° dicembre

Domenica prossima torna #domenicalmuseo, un’opportunità per esplorare la storia di Taranto attraverso reperti antichi. In mostra la Lex Municipii, la preziosa tavola bronzea che attesta l’istituzione del municipio romano

Iniziare dicembre con il piede giusto significa immergersi nella straordinaria ricchezza di reperti e storie delle civiltà antiche al Museo Archeologico Nazionale di Taranto. Domenica 1° dicembre torna, infatti, #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che offre l’ingresso gratuito a musei e parchi archeologici statali nella prima domenica del mese.

Il MArTA propone due piani espositivi che raccontano la storia dell’umanità in questi territori, dalla preistoria al Medioevo, passando per il fiorente periodo della Magna Grecia e la dominazione romana. Quest’ultima epoca si rivela particolarmente ricca di spunti da riscoprire, anche grazie all’arrivo della Lex Municipii, una tavola bronzea originale che attesta l’istituzione del municipio romano di Taranto, esposta al primo piano del museo fino al 28 febbraio 2025.

Il progetto di esposizione della Lex Municipii Tarentini, realizzato dal MArTA in collaborazione con il Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica e il Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, sottolinea l’importanza della ricerca e valorizzazione di una testimonianza storica di notevole attualità, in relazione ai temi della città contemporanea.

Al primo piano del MArTA, in una sala adiacente alla preziosa collezione di mosaici romani, sarà possibile ammirare questo raro reperto. Il museo osserverà un orario continuato dalle 8:30 alle 19:30 (ultimo ingresso alle 19:00). Inoltre, all’interno del museo, sarà disponibile un servizio di audio-guide in cinque lingue nella zona bookshop, per rendere la visita ancora più coinvolgente. Il percorso audio-guidato dura circa 120 minuti e offre una panoramica della collezione seguendo un ordine cronologico e tematico, utilizzando un linguaggio accessibile che permette ai visitatori di esplorare il museo al proprio ritmo, senza la necessità di partecipare a tour di gruppo.