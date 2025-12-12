MArTA, ultimo matineè Gospel tra musica e archeologia

Domenica mattina visita alle sale dedicate alla Taranto multietnica, alla scoperta di reperti come lucerne e anfore recanti simboli cristiani con concerti finali Gospel

Per l’ultimo appuntamento con i concerti del MarTA, prima della pausa natalizia, il Museo archeologico nazionale di Taranto e l’Associazione Le Corti di Taras, decidono di proporre al pubblico delle matineè tra musica e archeologia, un appuntamento che parla di fratellanza, dialogo tra i popoli e condivisione. Domenica 14 dicembre, infatti, si visiteranno le sale XXIV e XXV del MArTA dedicate alla Taranto multietnica dal IV al XII secolo d.C., alla scoperta di reperti come lucerne e anfore recanti simboli cristiani, iscrizioni funerarie con menorah in lingua ebraica e stele in arabo proveniente dal sito di Santa Maria del Galeso, e alla fine si godrà del più tradizionale dei concerti di Natale dedicato al Gospel (da god Dio e spell racconto): “La visita archeologica giungerà fino alla croce funeraria in argento ritrovata nei lavori di scavo attorno alla cattedrale di San Cataldo – dice Stella Falzone, direttrice del MArTA – quando tra la fine del VII e l’inizio dell’ VIII secolo dopo Cristo, Taranto era un crocevia di popoli”.

Così come dalla commistione dei canti di lavoro e la fede dei popoli afro-americani nasce il genere gospel che ha saputo travalicare i confini culturali, diventando un linguaggio universale di speranza, resistenza e credo. A proporre questo “Gospel Story” nella matinée del MArTA è L.A. Chorus con Alessio Santoro alla batteria, Gianluca Uva al contrabbasso e Maristella Bianco, maestra del coro. Nello spettacolo che seguirà la visita guidata saranno proposti i grandi classici della gospel music attraverso una miscela di voci potenti, armonie complesse e ritmi trascinanti.

L’ingresso al MArTA per assistere al concerto e partecipare alla visita delle sale espositive XXIV e XXV avviene al costo di 10 euro. L’accesso sarà consentito dalle ore 10.00 per la visita guidata, con inizio visita alle ore 10:30 L’accesso per il concerto dalle ore 11.00 con inizio concerto alle ore 11.15. Per concludere l’aperitivo all’interno del chiostro del museo. Biglietti acquistabili nella sede dell’associazione Le Corti di Taras (via Giovinazzi, 28 – Taranto),