Massafra, “La grande Pettolata” di Verde Mare

di Angelo Nasuto

Tutta la comunità massafrese e si prepara a vivere l’iniziativa a partire dalle ore 18 di domani 5 dicembre

Anche le periferie massafresi animano il Natale come dovere sociale e morale. Domani 5 dicembre nel quartiere periferico della zona costiera Verde Mare si terrà un evento di musica, tradizioni e atmosfere natalizie, intitolato La Grande Pettolata. Tutta la comunità massafrese e non di Verde Mare si prepara a vivere l’iniziativa a partire dalle ore 18, invitando a nome del Presidente del Comitato Pietro Silvestri tutta la cittadinanza presso il camping in via Piantata Grande di Patemisco n° 28. Per l’occasione ricca di canti e balli gioiosi, a coinvolgere il pubblico ci sarà la partecipazione dei giovani dell’associazione Dionysiakos. Non mancherà il tradizionale mercatino di Natale con prodotti artigianali, tra cui i preziosi frutti dell’apicoltura della ditta Dimauro, e regali originali da poter donare ai propri cari, amici e conoscenti. Ospite d’eccezione sarà naturalmente Babbo Natale, pronto ad accogliere i più piccoli per scattare foto ricordo e ricevere le loro letterine, contribuendo così a rendere magico l’appuntamento.

Momento clou della festa sarà la degustazione della pietanza tipica di questo periodo di attesa della nascita di Gesù: le famose pettole, accompagnate da un assaggio di vino, tutto gratuitamente offerto e distribuito ai presenti. Con questo spirito si darà il via domani a questa serata di profonda e sincera condivisione, ispirata ai valori di una volta, immersa nei profumi e nei sapori della festa religiosa più importante dell’anno. Saranno presenti alcuni esponenti dell’amministrazione comunale con il sindaco Giancarla Zaccaro. Proprio a tal proposito il Comitato Verde Mare rammenta che ha incontrato la compagine governativa di Massafra con il testa il primo cittadino per sistemare alcuni dettagli infrastrutturali del quartiere, tra cui l’allargamento della strada che porta a mare, diventata troppo stretta. Con una riunione apposita i proprietari dei terreni attigui a questa strada si sono dichiarati disponibili a cedere qualche porzione per rendere più agevole la piccola arteria stradale. In più è stato promesso che presto sarà firmata una convenzione con l’ARIF, con cui l’ente regionale si impegna alla pulizia ed alla manutenzione del Parco Patemisco, istituito nel 2014 dall’allora assessore alla fascia costiera Raffaele Gentile. “Finalmente un qualcosa che è stato volutamente trascurato per otto anni dalla precedente amministrazione – ha dichiarato Massimo Pavone, residente in quell’area – sarà sistemato con l’ARIF che per cinque anni avrà in gestione il parco con una cifra irrisoria che il comune di Massafra corrisponderà, grazie all’iniziativa degli attuali amministratori”.

