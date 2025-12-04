giovedì 4 Dicembre 25
CP

Massafra, “La grande Pettolata” di Verde Mare

Articoli Correlati

Ermal Meta in concerto con l’Orchestra della Magna Grecia al Teatro Orfeo

CP -
Il cantautore, tra i big della prossima edizione del Festival di Sanremo 2026, suonerà con l’orchestra diretta dal Maestro Piero Romano Venerdì 5 dicembre alle...
Read more

Tra sacro e profano: la storia del tarantismo parte da Taras

CP -
di Rosa Elenia Stravato L’interessante studio del professor De Giorgi porta l’ex colonia spartana ad appropriarsi di un’ennesimo tesoro culturale Quando si racconta la Puglia...
Read more

Il giullare del Sud che parla al cuore degli italiani: Giobbe Covatta

CP -
di Rosa Elenia Stravato Un tarantino poliedrico che ha reso la risata l’elegante mezzo di comunicazione della sua franchezza ed onestà intellettuale Nato l’11 giugno...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand