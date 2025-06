Massive Attack e Blur: il gran finale del Medimex 2025 a Taranto

Ultima giornata del festival internazionale con il concerto sold out della band britannica sul lungomare. Dave Rowntree presenta il documentario sulla band e chiude con un DJ set. All’Università dialogo sul potere della musica con Don Letts, Riondino, Diodato e altri artisti

Si chiude con un programma ricchissimo domani, sabato 21 giugno, il Medimex 2025, l’International Festival & Music Conference che ha animato Taranto negli ultimi giorni. Il momento più atteso è il concerto sold out dei Massive Attack, previsto alle 20.30 sulla Rotonda del Lungomare, dove la storica band britannica si esibirà al completo con 3D, Daddy G, Horace Andy e tutti i membri della formazione attuale, preceduti dal progetto pugliese Kyoto.

La giornata si apre all’Università con gli ultimi appuntamenti della Medimex Music Factory. Alle 10.30 il produttore Marc Urselli terrà una masterclass tecnica sul missaggio rock e metal, mentre alle 11.30 si svolgerà l’atteso panel “La musica salverà il mondo?”. Moderati da Carlo Massarini, artisti come Don Letts, Michele Riondino, Diodato, Ghemon e Anna Castiglia si confronteranno sul potere della musica come strumento di cambiamento sociale e culturale.

Il Teatro Fusco ospiterà alle 18.30 un altro evento di grande richiamo: la proiezione di “Blur: To The End”, documentario sul recente ritorno sulle scene della band britpop, alla presenza del batterista Dave Rowntree. Lo stesso Rowntree chiuderà il festival con un DJ set allo Spazioporto dalle 23.30, mettendo in mostra un’altra sfaccettatura della sua poliedrica carriera che lo ha visto non solo musicista, ma anche avvocato, attivista politico e conduttore radiofonico.