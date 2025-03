I Massive Attack approdano a Taranto: l’icona del trip hop attesa al Medimex 2025

Dal porto di Bristol al lungomare jonico: i pionieri del trip hop potrebbero essere i protagonisti della prossima edizione del festival pugliese

I leggendari Massive Attack, gruppo che ha ridefinito i confini della musica elettronica dagli anni ’90 ad oggi, sarebbero pronti a portare il loro suono inconfondibile a Taranto. Secondo indiscrezioni riportate da La Repubblica, la band britannica si esibirà il 21 giugno alla Rotonda del Lungomare nell’ambito del Medimex 2025, l’International Festival & Music Conference pugliese.

Nati nel 1987 a Bristol, i Massive Attack hanno attraversato oltre tre decenni di carriera costruendo un percorso artistico che sfugge a facili classificazioni. Mixando sapientemente elementi di hip hop, dub, reggae e rock, il collettivo ha dato vita a un universo sonoro unico, diventando punto di riferimento per la scena elettronica globale. Il loro brano più celebre, “Teardrop”, ha superato le cento milioni di visualizzazioni su YouTube, confermando l’impatto culturale della loro produzione.

La band, come ricorda La Repubblica, non è nota solo per le sue sperimentazioni musicali, ma anche per un forte impegno ambientalista. Nel 2023, nella loro città natale, i Massive Attack hanno realizzato “Act 1.5”, uno spettacolo alimentato interamente da energia rinnovabile, con un sistema logistico basato su veicoli elettrici e carburanti derivati da materiali di scarto.