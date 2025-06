Medimex 2025, a Taranto 7mila persone per i Massive Attack

Non solo musica ma anche messaggi politici: la storica band di Bristol dal palco ha toccato temi cruciali come la crisi climatica, la guerra e la manipolazione dell’informazione

Un concerto visionario e carico di significati ha chiuso l’edizione 2025 del Medimex a Taranto.

Davanti a circa 7mila persone, ieri sera la Rotonda del Lungomare si è trasformata in un grande palcoscenico di musica e impegno civile grazie ai Massive Attack, storica band di Bristol e pioniera del trip hop, capace ancora oggi di incantare con sonorità potenti e messaggi attuali.

Sul palco, Robert Del Naja e Grant “Daddy G” Marshall, affiancati dalle voci di Horace Andy, Deborah Miller ed Elizabeth Fraser, hanno guidato un’esperienza sonora immersiva, tra atmosfere cupe ed eteree, accompagnate da visual d’impatto che hanno toccato temi cruciali come la crisi climatica, la guerra e la manipolazione dell’informazione.

In scaletta, classici come Teardrop, Angel, Unfinished Sympathy e Group Four.

Alla band è stato consegnato il Premio Ernesto Assante 2025: una chitarra acustica Cigar Book Guitar realizzata con materiali di recupero, simbolo di sostenibilità e memoria, a sottolineare il legame tra musica, arte e coscienza ambientale.

“I musicisti a volte sono più convincenti degli statisti nel raccontare le grandi sfide del nostro tempo”, ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

Mentre il coordinatore artistico Cesare Veronico ha salutato il pubblico scrivendo: “La bellezza totale. Anche quest’anno l’asticella era più in alto e insieme l’abbiamo superata”.

L’esibizione ha chiuso una settimana di eventi che ha visto sul palco, tra gli altri, anche St. Vincent e Primal Scream. Il tema scelto per l’edizione 2025 era la Strada, filo conduttore di concerti, incontri, mostre e showcase. Il Medimex, International Festival & Music Conference promosso da Puglia Culture nell’ambito delle azioni di Puglia Sounds, tornerà a Taranto anche nel 2026, dal 16 al 20 giugno.



(credit foto: ANSA)