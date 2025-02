“Mondi Possibili”: al Teatro Verdi lo spettacolo artistico e inclusivo

Martina Franca accoglie uno spettacolo innovativo che unisce musica classica e linguaggio dei segni. Appuntamento mercoledì 26 febbraio

Il Teatro Verdi di Martina Franca si prepara ad accogliere mercoledì 26 febbraio un evento straordinario che promette di abbattere le barriere comunicative attraverso l’arte. “Mondi Possibili”, spettacolo innovativo che combina musica classica e Lingua dei Segni Italiana (LIS), andrà in scena in doppia replica alle 10.30 per le scuole primarie e alle 20.30 per il pubblico generale.

L’evento, nato nel 2023 grazie al sostegno della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, vede la partecipazione del prestigioso Quartetto d’archi dell’Orchestra della Magna Grecia, composto da Antonio Cellamara e Paola Vania ai violini, Luciana Palladino alla viola e Claudio Mastrangelo al violoncello.

Il progetto, frutto di una coproduzione che coinvolge importanti istituzioni musicali italiane, si distingue per il suo carattere inclusivo, mettendo al centro quattro giovani artiste under 35 con disabilità: la compositrice Simona Iuorio, il soprano Francesca Mannino e le performer LIS Diana Anselmo e Diana Denisa Bejan. Il programma musicale spazia dai classici di Mozart e Rossini a composizioni originali di Simona Iuorio, create appositamente per l’occasione. La regia è affidata a Manuel Renga, mentre Stefano Zullo cura costumi e scenografia.

I biglietti sono disponibili su VivaTicket a 5 euro (più prevendita), con tariffe agevolate per gruppi e ingresso gratuito per persone con disabilità e bambini under 12. Per informazioni e prenotazioni contattare l’indirizzo email della Fondazione Paolo Grassi.