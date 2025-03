Il Mysterium Festival inaugura la nuova stagione: tre capolavori sacri in concattedrale

Tre versioni del “Te Deum” aprono l’undicesima edizione della rassegna tarantina. Trentaquattro eventi in programma tra marzo e aprile

Si alza il sipario sull’undicesima edizione del Mysterium Festival, la rassegna che unisce fede, arte, storia, tradizione e cultura. Il prestigioso evento inaugurale, in programma venerdì 28 marzo alle 21 nella Concattedrale Gran Madre di Dio di Taranto, vedrà l’esecuzione di tre differenti versioni del “Te Deum”, firmate da Dvorak, Esenvalds e Jenkins.

Sul podio il maestro Nils Schweckendiek dirigerà l’Orchestra della Magna Grecia, affiancata dal soprano Nikoletta Hertsak e dal baritono Jungmin Kim. Completano l’ensemble i cori ARCoPu e L.A. Chorus, preparati dai maestri Danilo Cacciatore, Alessandro Fortunato e Vincenzo Scarafile.

“Il Mysterium è un momento che risponde a un’esigenza dello spirito – ha dichiarato monsignor Ciro Miniero, arcivescovo di Taranto, durante la presentazione dell’evento – Si nutre attraverso l’arte e la bellezza della musica, del canto, della poesia, delle rappresentazioni teatrali, tutto quello che è espressione dell’intimo del cuore.”

L’edizione 2025 del Festival, co-diretta dai Maestri Piero Romano e Pierfranco Semeraro, proporrà ben 34 eventi distribuiti nei diversi quartieri della città. “Porteremo nei quartieri un tangibile segno di sacro, fede e comunità – spiega Romano – con un’offerta culturale che abbraccia tutto il territorio.” Tre gli eventi in trasferta previsti: a Roma, Lecce e Ginevra.

Il programma inaugurale propone tre diverse interpretazioni del Te Deum: l’Op. 103 di Dvorak, strutturata come una sinfonia ma con forte presenza vocale; il “Trinity Te Deum” di Esenvalds, composto nel 2012 per il Trinity College di Cambridge; e la versione di Jenkins del 2008, un’estesa composizione in latino per coro e orchestra.

L’evento, realizzato da un’ampia rete di istituzioni culturali e sostenuto da numerosi sponsor locali, sarà replicato il giorno successivo a Lecce, nel Santuario di Sant’Antonio a Fulgenzio.

Biglietti disponibili su Vivaticket al costo di 15 euro.

Per informazioni: Orchestra Magna Grecia Taranto (392.9199935).