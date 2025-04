Mysterium Festival: nuovo appuntamento a Taranto con “Lo scrigno dell’anima”

Una serata di grande musica classica con l’Orchestra della Magna Grecia nella suggestiva cornice della chiesa Gesù Divin Lavoratore

Dopo il debutto nella chiesa Santissima Addolorata, il Mysterium Festival 2025 propone mercoledì 9 aprile alle 20:30 uno degli eventi più attesi della rassegna: “Lo scrigno dell’anima”. L’Orchestra della Magna Grecia, diretta dal Maestro Maurizio Lomartire, si esibirà insieme al rinomato tenore Joshua Elliott e al cornista Emanuele Urso in un programma che spazia da Mahler a Britten.

La serata prevede l’esecuzione dell’Adagietto per archi di Gustav Mahler, capolavoro dello struggimento dell’anima, e la Serenata per tenore di Benjamin Britten, un suggestivo inno alla notte che trasforma in musica i versi dei più grandi poeti inglesi. Il programma include anche “Deliciae Tarentinae-Galaesus niger”, composizione originale del Maestro Lomartire che rende omaggio alla storia e al mito della città pugliese.

Protagonista della serata sarà la voce versatile di Joshua Ellicott, tenore di fama internazionale apprezzato per la sua capacità di spaziare dalla canzone all’opera al concerto, collaborando con i più importanti direttori ed ensemble mondiali.

L’evento, a ingresso gratuito con prenotazione facoltativa su Eventbrite, si inserisce nel ricco calendario del Mysterium Festival, diretto dai Maestri Piero Romano e Pierfranco Semeraro e realizzato grazie al supporto di numerose istituzioni pubbliche e private, sotto la guida del Comitato scientifico presieduto dal dott. Donato Fusillo.