Mysterium Festival, va in scena “Io credo”

Prosegue la rassegna del Mysterium Festival: Sabato 12 e domenica 13 aprile, appuntamento nelle chiese Madonna della Salute e Regina Pacis

Sabato 12 aprile alle 20.30 nella chiesa Madonna della Salute e domenica 13 aprile, sempre alle 20.30, nel salone parrocchiale Regina Pacis, il Coro giovanile pugliese, il L.A. Chorus e l’Orchestra giovanile Magna Grecia – Città di Taranto, diretti dal Maestro Luigi Leo, eseguiranno “Io Credo”, connessioni musicali barocche dalla Venezia di Antonio Vivaldi alla Puglia di Nicola Fago e Leonardo Leo.

«Sarà un affascinante viaggio sonoro – spiega Pierfranco Semeraro, codirettore del Mysterium Festival – tra due importanti poli della musica sacra del Settecento: la Venezia vibrante e cosmopolita di Antonio Vivaldi e la prolifica scuola musicale napoletana, con le figure di spicco di Nicola Fago e Leonardo Leo, entrambi originari della Puglia».

Il Mysterium Festival 2025, diretto dai Maestri Piero Romano e Pierfranco Semeraro, è una rassegna realizzata da ICO Magna Grecia, L.A. Chorus, Le Corti di Taras, ARCoPu, Arcidiocesi di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia e Ministero della Cultura, in collaborazione con BCC San Marzano di San Giuseppe, Caffè Ninfole, Varvaglione Vini, Baux Cucine e Living, TP Italia, Programma Sviluppo, Comes e Chemipul. Gli eventi in programma sono stati selezionati e condivisi dal Comitato scientifico del Mysterium Festival presieduto dal dott. Donato Fusillo.

“Io credo” si apre con il Credo RV 591 di Vivaldi, un’intensa pagina liturgica dove l’energia del Prete Rosso si traduce in slanci melodici e raffinata scrittura contrappuntistica. Segue il Magnificat a 4 concertato di Giovanni Battista Martini, autore bolognese noto per la sua erudizione musicale e la profondità delle sue composizioni sacre.

«Cuore pulsante del programma – prosegue Semeraro – sono due prime esecuzioni assolute in tempi moderni: il Credo in mi minore di Nicola Fago e quello di Leonardo Leo, due gemme ritrovate che testimoniano la ricchezza espressiva e la solidità formale della scuola napoletana. A completare il percorso, ancora Vivaldi con il salmo Laetatus sum RV 607, brano di festosa spiritualità che chiude il concerto in un clima di esultanza e fede. “Io Credo” è un incontro tra stili e geografie, un dialogo tra spiritualità e arte, tra innovazione e tradizione, nel segno della grande musica barocca italiana».

L’ingresso è gratuito con prenotazione facoltativa su evenbrite (la prenotazione garantisce il posto a sedere). Aggiornamenti social (Facebook e Instagram).

Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935).

Siti: mysteriumfestival.it e orchestramagnagrecia.it