“Note di Felicità”: musica, scuola e cuore. Raccolti 400 euro per l’associazione Autismiamo

Un concerto corale tra emozioni e inclusione, promosso dall’I.C. Salvemini di Taranto con la partecipazione di cori, artisti e volontari

Un titolo che già contiene l’essenza della serata: “Note di Felicità”. Un evento emozionante, autentico e profondamente umano che si è svolto ieri presso l’Istituto Comprensivo “Gaetano Salvemini” di Taranto, trasformando il plesso scolastico in un palcoscenico di musica, sorrisi e solidarietà.

Nato da un’idea condivisa tra scuola, territorio e mondo dell’associazionismo, l’appuntamento ha visto protagonisti tre cori straordinari, uniti dal desiderio di comunicare messaggi di pace, inclusione e consapevolezza sociale. Il Coro del Conservatorio “Giovanni Paisiello” di Taranto è stato diretto dalla professoressa Maria Teresa Guarnieri. Il Coro “Just Smile” dell’associazione La Masseria ha portato sul palco l’energia dei ragazzi guidati da Giosuè Illume. Il Coro di voci bianche dell’I.C. Salvemini è stato accompagnato dalla maestra Maria Rosaria Raguso, che in questa occasione ha salutato con emozione la scuola dopo trent’anni di carriera.

La serata, condotta con garbo e passione dal giornalista Matteo Schinaia, ha avuto l’onore di ospitare il campione paralimpico di nuoto Marco D’Aniello, accompagnato dal padre Roberto D’Aniello, presidente dell’associazione Autismiamo, beneficiaria della raccolta fondi realizzata durante l’evento.

Un risultato significativo è stato raggiunto anche sul piano della solidarietà: sono stati raccolti 400 euro, interamente devoluti ad Autismiamo, che dal 2017 fornisce supporto concreto alle famiglie con figli nello spettro autistico. L’associazione promuove percorsi di inclusione, servizi domiciliari gratuiti, accesso a terapie, assistenza nella mediazione con istituzioni scolastiche e sanitarie, e si prepara alla realizzazione di un centro polifunzionale con ambulatori, spazi ludico-educativi e palestra dedicata.

Roberto D’Aniello ha dichiarato: “Questa serata è stata una carezza collettiva alla nostra missione. Iniziative come queste non solo raccolgono fondi, ma creano consapevolezza. Ed è solo grazie a una comunità viva che possiamo costruire un futuro più equo per i nostri figli.”

Il repertorio musicale ha attraversato generi e generazioni. Dalle emozionanti We Are The World e Nel Blu Dipinto di Blu, cantata nel gran finale da tutti i cori uniti sul palco, alle raffinate interpretazioni soliste di Desirée D’Amuri con Summertime e Cheek to Cheek, passando per brani della tradizione come Tarantin Tarantella, fino ai momenti swing e jazz proposti da Giuseppe Tria e dai musicisti Giuseppe Leo alla tastiera, Charlotte Albano al sax e Vincenzo Basile alle percussioni.

La serata si è chiusa con i ringraziamenti ufficiali da parte della dirigente scolastica, dott.ssa Margherita Panico, della direttrice artistica Fabiana Alessandrini, delle maestre Serena Albano e Angela Botta, di tutto il corpo docente, dei volontari, dei musicisti e degli ospiti che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa.

“Note di Felicità” si è rivelato molto più di un concerto scolastico. È stato un ponte tra generazioni, un abbraccio alla diversità e una dichiarazione d’amore alla musica e alla solidarietà. Un grazie va a chi ha cantato, suonato, lavorato dietro le quinte, ma soprattutto a chi ha creduto che la bellezza, quando condivisa, può davvero cambiare il mondo.