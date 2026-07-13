Quando la politica si fa succulenta

di Rosa Elenia Stravato

I primi cittadini della Puglia si tolgono la fascia tricolore e indossano il grembiule per una sfida gastronomica senza precedenti, guidati dai maestri del gusto Michelin nel cuore della Valle d’Itria

Le piazze storiche sono da sempre il teatro della politica, ma stasera Piazza XX Settembre a Martina Franca si trasforma in un palcoscenico decisamente più profumato e vibrante. L’undicesima edizione di “Sindaci, ai fornelli!” promette di accendere i riflettori su un lato decisamente inedito dei nostri amministratori locali. Immaginate di vedere il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, insieme a una nutrita squadra di primi cittadini – tra cui spiccano i sindaci di Bari, Lecce, Bisceglie, Brindisi e lo stesso padrone di casa di Martina Franca – abbandonare scartoffie e dibattiti istituzionali per impugnare mestoli e padelle.

Non si tratta però di una semplice esibizione, ma di una vera e propria gara contro il tempo: trenta minuti netti per ideare e realizzare un piatto straordinario, utilizzando esclusivamente gli ingredienti a sorpresa messi a disposizione dall’organizzazione. Per scongiurare disastri culinari e garantire standard da veri buongustai, ogni sindaco sarà affiancato da un tutor d’eccezione, attinto direttamente dall’Olimpo della ristorazione pugliese.

Chef stellati del calibro di Domingo Schingaro, Andrea Catalano, Isabella Potì, Floriano Pellegrino, Antonella Ricci e Vinod Sokar metteranno la propria genialità al servizio della pubblica amministrazione, guidando i concorrenti passo dopo passo in un sodalizio creativo e imprevedibile. Questa formula originale, nata dall’intuizione del giornalista e gastronomo Sandro Romano e orchestrata da RP Consulting, trasforma l’arte del ricevere in un formidabile veicolo di promozione del territorio.

A condurre il pubblico attraverso questo turbine di profumi e sapori ci penseranno Mauro Pulpito e Claudia Cesaroni, con l’irriverente comicità di Pinuccio pronta a ironizzare su ogni errore ai fornelli. Oltre all’intrattenimento e alla sana competizione, l’evento – patrocinato dal Comune di Martina Franca, da Mordi la Puglia e dall’Accademia Italiana di Gastronomia e Gastrosofia Storica – celebra l’eccellenza della filiera agroalimentare locale.

È un’occasione d’oro per mostrare come il gioco di squadra, l’orgoglio per le proprie radici e la valorizzazione dei prodotti della terra possano accorciare le distanze tra le istituzioni e i cittadini, regalando una serata in cui la Puglia più autentica si mette a tavola e si racconta con un pizzico di ironia e tanta, tantissima qualità.