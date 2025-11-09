domenica 9 Novembre 25
CP

Panini, cento anni di meraviglia: l’Italia che colleziona sogni in figurina

Articoli Correlati

Massafra celebra i cinquant’anni dell’Archeogruppo Espedito Iacovelli

CP -
di Angelo Nasuto Dal 13 al 15 novembre la città renderà omaggio a questa straordinaria avventura culturale con la presentazione di un volume celebrativo La Tebaide...
Read more

La sottile arte della menzogna

CP -
di Rosa Elenia Stravato Con La bugia dell’orchidea, Donato Carrisi conferma il suo ruolo di autore simbolo del thriller moderno: un narratore che trasforma il...
Read more

Pier Paolo Pasolini: la voce universale che amò il Sud

CP -
di Rosa Elenia Stravato Dalla purezza contadina del Salento al fumo siderurgico di Taranto, Pasolini trasformò il Mezzogiorno in un poema di luce e...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand