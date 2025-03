Penelope al di là del mito: una mostra internazionale a Taranto

Il MArTA celebra la Giornata Internazionale della Donna con una mostra dedicata a una delle figure femminili più complesse della letteratura classica

Una delle figure femminili più potenti e complesse della letteratura classica esce dai confini del mito per raccontare la sua storia attraverso l’arte. La Giornata internazionale della donna sarà inaugurata sabato 8 marzo con la mostra “Penelope” presso il Museo Archeologico Nazionale di Taranto. Un’esposizione che celebra la moglie di Ulisse ben oltre gli stereotipi che l’hanno spesso relegata al ruolo di paziente custode del focolare.

L’evento, curato da Alessandra Sarchi e Claudio Franzoni, con l’organizzazione di Electa, arriva a Taranto dopo il successo ottenuto al Parco Archeologico del Colosseo e resterà aperto al pubblico fino al 6 luglio.

“Abbiamo voluto portare al MArTA un evento di respiro internazionale che valorizza una figura femminile dalla straordinaria complessità – ha dichiarato durante la cerimonia inaugurale Stella Falzone, direttrice del museo – La mostra presenta opere provenienti da importanti musei italiani ed esteri, oltre che da collezioni private, che dialogano con reperti selezionati dal nostro patrimonio, inclusi alcuni mai esposti prima e appositamente recuperati dai depositi”.

Il percorso espositivo si snoda attraverso nuclei tematici che raccontano Penelope in tutte le sue sfaccettature: il telaio e la tela, simboli della sua astuzia; i gesti e le posture che ne hanno caratterizzato le rappresentazioni nei secoli; il mondo onirico e quello intimo del talamo; il velo come elemento di pudore ma anche di strategia. Dipinti, sculture, rilievi, incunaboli e stampe testimoniano come la figura di Penelope sia giunta fino a noi attraverso due potenti tradizioni: quella letteraria e quella iconografica, entrambe capaci di catturare la complessità di un personaggio tutt’altro che passivo.

La scelta di inaugurare la mostra proprio nella Giornata Internazionale della Donna non è casuale. Come sottolineato dai curatori durante il punto stampa, Penelope rappresenta una figura femminile rivoluzionaria per l’antichità: la sua astuzia nel tessere di giorno e disfare di notte la tela per rimandare la scelta di un pretendente, la sua complicità con Ulisse al ritorno dell’eroe, ne fanno un personaggio che sfida apertamente la condizione di subalternità femminile tipica della cultura antica.

La cerimonia inaugurale si concluderà con un suggestivo reading teatrale che darà voce ai pensieri di Penelope, restituendole quella profondità psicologica che i versi omerici già le riconoscevano.

Per partecipare alla giornata di inaugurazione i colleghi e video-foto-report sono invitati a inviare loro richiesta di accredito al seguente indirizzo: man-ta.comunicazione@cultura.gov.it