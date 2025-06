Piccoli archeologi al MArTA: due giornate dedicate ai giovani esploratori

Il 13 e il 14 giugno, appuntamento al Museo archeologico nazionale di Taranto. Nel chiostro allestito un vero campo di scavo con attrezzi professionali

Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto apre le porte ai piccoli Indiana Jones. In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia 2025, il 13 e 14 giugno il MArTA organizza “Scaviamo e scoviamo!”, un’iniziativa che trasformerà bambini tra i 7 e i 12 anni in archeologi per un giorno. Nel suggestivo chiostro del museo verrà allestito un autentico campo di scavo dove i giovani partecipanti, guidati da esperti, potranno utilizzare strumenti professionali come la trowel, la caratteristica cazzuola degli archeologi, insieme a palette e pennelli.

“Vogliamo trasmettere ai più piccoli il piacere della scoperta e il valore della tutela del patrimonio archeologico”, spiega la direttrice Stella Falzone, sottolineando l’importanza dell’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura e coordinata dall’Inrap. Il programma prevede una visita preliminare al museo, seguita dall’attività pratica di scavo simulato. I giovani archeologi documenteranno le loro scoperte attraverso disegni e schede tecniche, proprio come i professionisti del settore.

Le sessioni si terranno venerdì 13 giugno (16:30-18:30) e sabato 14 giugno (18:30-21:00). La partecipazione è gratuita per i bambini, mentre gli accompagnatori pagheranno il normale biglietto d’ingresso di 10 euro. Per l’occasione, il museo osserverà un’apertura straordinaria fino alle 23:30.

Prenotazione obbligatoria al numero 099 4532112.