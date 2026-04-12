Piero Calamandrei, la coscienza inquieta della Repubblica

di Rosa Elenia Stravato

Giurista, costituente e intellettuale militante: la lezione ancora viva di un padre della democrazia italiana

Piero Calamandrei è una di quelle figure che attraversano la storia senza mai diventare monumento immobile. Giurista raffinato, professore universitario, antifascista, costituente e uomo di cultura, la sua eredità non si esaurisce nelle istituzioni che contribuì a costruire, ma vive nel suo modo di intendere la politica come responsabilità morale e civile. Nato a Firenze nel 1889, Calamandrei si forma in un’Italia ancora giovane, segnata da tensioni sociali e da una democrazia fragile. La sua carriera accademica lo porta a diventare uno dei maggiori esperti di diritto processuale civile, ma è nel rapporto tra diritto e giustizia che si coglie il tratto più profondo del suo pensiero: per Calamandrei, le leggi non sono mai strumenti neutrali, bensì dispositivi che devono servire a garantire dignità e libertà alle persone. Con l’avvento del fascismo, questa convinzione si trasforma in opposizione. Pur non essendo un uomo d’azione nel senso tradizionale, Calamandrei sceglie una forma di resistenza fatta di coerenza, studio e parola. Rifiuta l’adesione convinta al regime e, dopo l’8 settembre 1943, partecipa attivamente alla costruzione dell’Italia democratica, aderendo al Partito d’Azione. In quegli anni difficili emerge il suo profilo di intellettuale militante, capace di unire rigore giuridico e passione civile. Il momento più alto del suo impegno politico si colloca nei lavori dell’Assemblea Costituente. Qui Calamandrei contribuisce a dare forma alla Costituzione repubblicana, non solo come testo giuridico, ma come progetto etico e sociale. Celebre è il suo discorso sulla scuola, in cui la definisce “organo costituzionale”, sottolineando come l’istruzione sia il vero motore della democrazia. Senza una scuola pubblica capace di formare cittadini consapevoli, la Costituzione rischia di restare lettera morta.

La sua idea di democrazia è tutt’altro che formale. Calamandrei insiste sul fatto che la libertà non può essere ridotta a un principio astratto, ma deve tradursi in condizioni materiali concrete. Per questo guarda con attenzione alle disuguaglianze sociali e al rischio che il potere economico svuoti di significato quello politico. La sua è una visione esigente, che chiede ai cittadini partecipazione attiva e senso critico. Accanto al giurista e al politico, c’è poi lo scrittore. Nei suoi saggi e nei suoi interventi pubblici, Calamandrei dimostra una straordinaria capacità comunicativa. Non parla solo agli specialisti, ma a un pubblico più ampio, con uno stile limpido e incisivo. Testi come Elogio dei giudici scritto da un avvocato o i suoi discorsi civili rappresentano ancora oggi un modello di divulgazione alta, capace di rendere accessibili temi complessi senza banalizzarli. Particolarmente intensa è anche la sua attività nel secondo dopoguerra come fondatore della rivista Il Ponte, luogo di confronto culturale e politico in cui si riflette sulle sfide della nuova Italia repubblicana. Qui emerge ancora una volta il suo rifiuto di ogni forma di conformismo: Calamandrei non accetta compromessi al ribasso quando sono in gioco i principi fondamentali.

La sua figura resta attuale proprio perché non offre certezze facili. Al contrario, invita a interrogarsi continuamente sul rapporto tra legge e giustizia, tra istituzioni e cittadini, tra libertà e responsabilità. In un’epoca in cui la fiducia nella politica e nelle istituzioni appare spesso fragile, il suo insegnamento risuona con forza: la democrazia non è un dato acquisito, ma un processo che richiede cura quotidiana. Ricordare Calamandrei significa allora sottrarlo alla retorica celebrativa e restituirlo alla sua dimensione più autentica: quella di un intellettuale inquieto, capace di dubitare, di criticare e di prendere posizione. È proprio questa inquietudine, più che le sue pur immense competenze, a renderlo ancora oggi una guida preziosa. Perché, come lui stesso suggeriva, la libertà non si eredita: si conquista, e soprattutto si difende, ogni giorno.