Il ritorno di Francesca Cavallo a Taranto, la scrittrice che sfida gli stereotipi di genere

L’autrice di “Storie della Buonanotte per bambine ribelli” ospite di TP Italia per un incontro sui diritti LGBTQ+

È tornata nella sua Taranto per raccontare un viaggio che l’ha portata dalla Puglia alla California, passando per le più prestigiose istituzioni europee. Francesca Cavallo, scrittrice e attivista LGBTQ+ di fama internazionale, ha fatto tappa presso TP Italia per un incontro ispirazionale dal titolo “Un viaggio ribelle col cuore al Sud”.

L’evento, che ha visto la partecipazione di un centinaio di dipendenti, si inserisce nel programma “TP4i” (Teleperformance for inclusion) dell’azienda, recentemente premiata come miglior posto di lavoro in Italia da Great Place to Work. “Questo incontro rappresenta una doppia celebrazione per noi – spiega Rosellina Panebianco, Diversity & Inclusion Manager di TP Italia – Accogliamo una delle voci più autorevoli sui temi della parità di genere e festeggiamo il riconoscimento del nostro impegno nel welfare aziendale.”

Cavallo, co-autrice del bestseller “Storie della Buonanotte per bambine ribelli”, che ha venduto 7 milioni di copie in 49 lingue, ha condiviso la sua esperienza personale e professionale. Il suo ultimo lavoro, “Storie spaziali per maschi del futuro”, affronta temi cruciali come la costruzione dell’identità maschile e la gestione delle emozioni.