Primavera: il ritratto che racconta Vivaldi oltre sé stesso

Un’officina di talenti a due passi dai mari

CP -
di Rosa Elenia Stravato Il Conservatorio di Taranto “Giovanni Paisiello”: storia, identità e ruolo nel panorama musicale italiano Il Conservatorio Statale di Musica “Giovanni Paisiello” rappresenta...
L’Eremita che divenne Faro d’Europa

CP -
di Rosa Elenia Stravato La figura di Sant’Egidio tra storia, spiritualità e un inatteso legame con Taranto A qualche passo da Discesa Vasto si legge “Casa...
MArTA, ultimo matineè Gospel tra musica e archeologia

CP -
Domenica mattina visita alle sale dedicate alla Taranto multietnica, alla scoperta di reperti come lucerne e anfore recanti simboli cristiani con concerti finali Gospel...
