Puglia: tre scenari della costa jonica per “Legend 2025”

Dal 29 al 31 agosto, serate tra musica elettronica, arti visive, mixology e gastronomia locale

Al via il format di arte e connessione in Puglia che trasforma il festival in un percorso multisensoriale.

Si parte il 29 agosto dal Garden Eco Chic di Castellaneta Marina (Taranto), con un’anteprima che vede protagonista l’artista internazionale Skala insieme a una line-up di talenti locali.

Il 30 agosto il festival si sposta all’Elephant Park di Marina di Ginosa (Taranto), cuore pulsante del weekend, dove due stage immersi tra palme e cielo aperto ospitano le performance di Fideles e Moeaike, ormai punti di riferimento della musica elettronica mondiale, insieme a Young Pulse, Peter Lc, Picca & Mars e altri ospiti pronti a guidare il pubblico in un viaggio musicale che intreccia libertà, visione e connessione.

Il gran finale è in programma il 31 agosto al Tayga Beach di Maruggio (Taranto), dove il mare diventa parte integrante della narrazione sonora e visiva di Legend, con la speciale partecipazione di Gianni Romano.

Gli organizzatori dichiarano : “Il format Legend nasce dal desiderio di preservare e rinnovare valori culturali, traendo ispirazione da testimonianze artistiche e simboliche del passato per tradurle in un linguaggio contemporaneo.”

” Le sue radici – concludono- “affondano nel Mediterraneo, crocevia di culture e tradizioni, e si richiamano al culto di Dioniso e al suo ghepardo: un simbolo di eleganza, energia e passione. Un immaginario in cui futuro e nostalgia si fondono in un’unica visione”.

Legend non è soltanto un festival, ma un luogo d’incontro tra arti, persone e paesaggi. È un racconto che cresce e si trasforma di edizione in edizione, una celebrazione collettiva in cui i confini tra passato e futuro si dissolvono, dando vita a un’esperienza che appartiene a chi la vive.