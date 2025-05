Retake Day, Taranto aderisce: domenica 25 un evento ecologico a Lido Bruno

Cittadini, scuole e istituzioni uniti in 20 città italiane per il Retake Day: una mobilitazione nazionale per rigenerare spazi pubblici e relazioni sociali

Un’unica grande iniziativa diffusa su tutto il territorio nazionale per celebrare la tutela dei beni comuni, la rigenerazione urbana e la partecipazione attiva: arriva anche a Taranto la prima edizione del Retake Day, una mobilitazione collettiva dedicata alla valorizzazione degli spazi pubblici e al rafforzamento del senso di comunità.

A Taranto, il Retake Day si terrà domenica 25 maggio con appuntamento alle ore 9:30 presso il Lido Bruno. Il programma prevede attività ecologiche e di rigenerazione della zona.

Insieme per un’Italia più bella, sia in termini di luoghi che di relazioni sociali: è questa la visione alla base dell’evento, concepito come appuntamento annuale per affermare con forza l’impegno concreto dei cittadini per la tutela dell’ambiente urbano e la promozione della partecipazione attiva, della sostenibilità ambientale e di relazioni solidali.

L’edizione 2025 del Retake Day, in programma il 23, 24 e 25 maggio 2025, ha anche un valore simbolico: a 15 anni dalla nascita di Retake a Roma come movimento spontaneo della società civile, il Retake Day celebra la diffusione capillare della rete Retake in tutta Italia e il suo impatto positivo sui territori. È l’occasione per ribadire un messaggio chiaro: la valorizzazione del territorio, dell’ambiente e delle persone è un bene comune, condiviso da Nord a Sud.

Sono 20 le città coinvolte in questa prima edizione: Bari, Barletta, Bologna, Buccinasco, Grottaglie, Milano, Modugno, Mola di Bari, Monza, Padova, Palermo, Perugia, Roma, Rovigo, Sabina, Servigliano, Siracusa, Taranto, Torino e Trevi, con iniziative che spaziano dalla rigenerazione di aree verdi all’abbellimento di spazi trascurati, dal recupero di contesti storici alla riqualificazione urbana.

In tutta Italia, volontari, scuole, associazioni e istituzioni scenderanno in campo fianco a fianco per restituire dignità e bellezza a luoghi pubblici trascurati, attraverso gesti concreti di rigenerazione urbana e relazionale. Un’occasione per migliorare la qualità della vita e costruire un nuovo rapporto tra cittadino e territorio.

“Con il Retake Day viviamo insieme un gesto concreto per rendere il nostro Paese più bello, più giusto e più nostro. Saremo anche a Taranto, uniti dalla voglia di prenderci cura di ciò che ci appartiene” dichiara Fabrizio Milone, presidente di Retake. “L’invito a partecipare è rivolto a tutti, ma soprattutto alle nuove generazioni, perché diventino protagoniste di un cambiamento concreto, duraturo e condiviso”, conclude.