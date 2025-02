San Valentino al MArTA: un viaggio nella storia degli amori antichi

Il Museo Archeologico di Taranto celebra San Valentino e San Faustino scoprendo come le antiche civiltà rappresentavano l’amore attraverso reperti unici e visite guidate emozionanti

Il Museo archeologico nazionale di Taranto (MArTA) celebra l’amore in tutte le sue sfaccettature con due appuntamenti speciali il 14 e 15 febbraio, in occasione di San Valentino e San Faustino. L’iniziativa, dal titolo “Amori realizzati e amori perduti”, propone un affascinante percorso tematico attraverso le sale del museo, alla scoperta di come le antiche civiltà rappresentavano l’amore nelle sue molteplici forme.

Particolare attenzione sarà dedicata alla concezione greca dell’amore, che distingueva tra eros (la passione), philia (l’amicizia) e agape (l’amore spirituale). I visitatori potranno ammirare reperti che testimoniano queste diverse sfumature: dalle statuette votive di divinità legate all’amore e alla fertilità, alle scene amorose dipinte dai maestri ceramografi apuli, fino ai preziosi gioielli appartenuti alle donne della Magna Grecia.

Le visite guidate, della durata di un’ora e mezza, si terranno alle 17:30 in entrambe le giornate e saranno condotte dal personale specializzato del museo. Un’occasione unica per rivivere antichi miti d’amore e riflettere sulla loro sorprendente attualità.

Il costo dell’esperienza è incluso nel biglietto d’ingresso al museo (10 euro, con riduzioni e gratuità previste dalla legge). La prenotazione è obbligatoria al numero 099 4532112, fino ad esaurimento posti.