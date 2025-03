La scuola sotto la lente: a Taranto si discute di educazione con lo scrittore Visitilli

Mercoledì 27 marzo alla Feltrinelli il primo appuntamento della rassegna “Fuori Classe”. L’autore di “Prof, te la imparo io!” racconta le sfide dell’istruzione contemporanea in una città dove la povertà educativa colpisce il 30% dei minori

Un viaggio nella scuola di oggi, tra criticità e speranze, attraverso gli occhi di chi la vive quotidianamente. È questo il tema al centro dell’incontro che aprirà mercoledì 27 marzo, alle 18.30 presso la Feltrinelli di Taranto, la rassegna “Fuori Classe: Oltre ai confini della Scuola”, promossa da Città WOW Taranto Comunità Educante.

Protagonista della serata sarà Giancarlo Visitilli, docente di lettere in un liceo barese e scrittore, che presenterà il suo ultimo libro “Prof, te la imparo io!”. L’opera, attraverso una narrazione corale, esplora il complesso rapporto tra studenti, insegnanti e genitori, affrontando temi cruciali come il pregiudizio, la crisi sociale, il razzismo e la violenza educativa. La scelta di Taranto come location dell’evento non è casuale: secondo i dati Istat, nella provincia ionica il 30% dei minori vive in condizioni di svantaggio economico, con pesanti ricadute sull’accesso all’istruzione e sulle opportunità di crescita.

All’incontro, organizzato in collaborazione con Feltrinelli Librerie e l’associazione Contaminazioni, parteciperanno anche Adriana Schiedi, docente di Pedagogia all’Università di Bari, e Tiziana Magrì, Project Manager di Città WOW.

Visitilli, già vincitore del Premio Benedetto Croce e del Premio Giancarlo Siani con il libro “E la felicità, prof?”, oltre all’attività di scrittore e giornalista, è fondatore della Cooperativa Sociale “I bambini di Truffaut”, impegnata nel sostegno a minori in difficoltà.

L’ingresso all’evento è gratuito, previa prenotazione.

Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare il numero +39 329378794 o inviare una mail all’indirizzo info@cittawowtaranto.it