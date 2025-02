Serata di musica e archeologia: la voce della Divina Callas risuona al MArTA

Domenica 16 febbraio, il Museo Archeologico Nazionale di Taranto celebra la vita e l’arte di Maria Callas con lo spettacolo “Vissi d’arte. Vissi per Maria”

La magia della più grande soprano di tutti i tempi rivive domenica 16 febbraio nelle sale del Museo archeologico nazionale di Taranto. Nell’ambito della rassegna “Un anno di concerti al MArTA”, organizzata in collaborazione con l’associazione Le Corti di Taras e LA Chorus, andrà in scena “Vissi d’arte. Vissi per Maria”, uno spettacolo che celebra la vita e l’arte di Maria Callas.

Grazie a una sofisticata tecnica di ingegneria acustica, il pubblico potrà ascoltare il timbro indimenticabile della Divina nelle più celebri arie d’opera, dalla Tosca alla Madame Butterfly di Puccini, passando per l’Andrea Chènier di Giordano, la Norma di Bellini e l’Otello di Verdi.

A condurre gli spettatori in questo viaggio musicale e teatrale sarà l’attore Giampiero Mancini nei panni di Bruno, il maggiordomo che ha servito la Callas dal 1953 fino alla sua morte nel 1977, testimone della sua vita travagliata, dall’amore per Onassis al rapporto con Pasolini. Ad accompagnare la performance, le note del violinista Dino De Palma, del violoncellista Luciano Tarantino e del pianista Donato Della Vista, su drammaturgia di Roberto D’Alessandro.

L’evento si inserisce nel percorso museale del MArTA, che per l’occasione esporrà un’anfora attica del VI secolo a.C. raffigurante una scena di simposio, a testimonianza dell’antico legame tra musica e convivialità.

Il biglietto, al costo di 10 euro, comprende visita guidata (ore 10:00), concerto (ore 11:00) e aperitivo finale.