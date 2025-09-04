Sia “Melete” la musa ispiratrice a Taranto e in provincia

A Palazzo di città,il progetto tra “occasioni e riflessioni”

Era una delle tre muse dell’ Olimpo, quella più concreta, che trasformava le idee in realtà.

Ha dato il nome all’ iniziativa, presentata oggi alla presenza del sindaco Bitetti insieme ad altri primi cittadini della provincia di Taranto,il cui comune è capofila, ma non solo.

Carosino, Castellaneta, Crispiano, Ginosa, Lizzano, Palagianello, Roccaforzata, San Marzano di San Giuseppe, Statte, dal Dipartimento Jonico UNIBA e da sei soggetti privati:Programma Sviluppo, Associazione Turismatca-mente – Puglia Startup; SafesPro – Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati per Professionisti; Aps Ets Taranto Makers.

Si punta a valorizzare le specificità del territorio ionico e a favorire la nascita di nuove imprese innovative e sostenibili nei settori del turismo, agroalimentare, artigianato e terzo settore.

Attraverso mappature territoriali, attività di scouting, percorsi di orientamento e accompagnamento, e la creazione di una rete intercomunale di Hub Impresa Giovani, Melete offrirà ai ragazzi tra i 18 e i 35 anni strumenti concreti per sviluppare idee imprenditoriali in linea con le vocazioni locali.

“Il nostro impegno è fare in modo che Melete non resti un progetto isolato, ma diventi l’inizio di un percorso condiviso, capace di costruire una comunità coesa, fondata su relazioni durature e su opportunità di lavoro buono per le giovani generazioni. I Comuni del partenariato custodiscono bellezze paesaggistiche straordinarie, risorse preziose che i nostri giovani devono poter valorizzare, affinché la scelta di partire non sia più una necessità, ma una possibilità”- ha dichiarato – il sindaco Bitetti.

Ha continuato il vicesindaco Mattia Giorno: “Con Melete compiamo un passo importante verso la costruzione di una rete istituzionale capace di ascoltare i giovani, comprenderne i bisogni e tradurli in azioni concrete. Vogliamo valorizzare le vocazioni dei territori con una mappatura attenta e offrire ai ragazzi percorsi di crescita coerenti con le sfide del futuro. Grazie alla collaborazione tra amministrazioni e all’utilizzo di strumenti come il Just Transition Fund, i Mini PIA e i bandi ANCI, vogliamo restituire fiducia ai giovani e renderli protagonisti del cambiamento.”

Prossimo incontro,9 settembre a Castellaneta.