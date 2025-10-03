Statte abbraccia l’ingegnere che ha fatto vincere la Ferrari

Una serata per celebrare l’ingegnere Giuseppe D’Agostino

Venerdì 3 ottobre alle ore 19.30, la Sala Parrocchiale della Parrocchia del Sacro Cuore di Statte ospiterà una serata speciale dedicata all’ingegnere Giuseppe D’Agostino, cittadino stattese che ha legato il proprio nome a una delle scuderie più prestigiose del mondo: la Ferrari.

D’Agostino, infatti, ha fatto parte del Team corse del Cavallino Rampante, contribuendo con le sue intuizioni e competenze tecniche ad alcuni dei più grandi successi della scuderia di Maranello, simbolo internazionale di eccellenza e innovazione. Un orgoglio per Statte, che attraverso questa iniziativa culturale intende accendere i riflettori su figure che, partendo dal territorio, hanno saputo affermarsi in ambiti di rilievo nazionale e internazionale.

Durante l’incontro, Vincenzo Carriero, direttore di CosmoPolismedia, dialogherà con l’ingegnere D’Agostino, ripercorrendo tappe professionali, sfide e curiosità di una carriera che ha incrociato la passione per i motori con il rigore della ricerca tecnologica. A introdurre la serata sarà Pasquale Miccoli, promotore dell’iniziativa.