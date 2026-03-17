Taranto, al Salone degli Specchi Bianca Tragni presenta il suo nuovo romanzo

Sabato 21 marzo 2026 a Taranto la presentazione di “Raimondello e Maria, un amore sognando un trono”: tra interventi di studiosi e protagonisti della cultura locale, l’evento si chiude con una visita al Museo della Storia del Principato

Palazzo di Città apre le sue porte a un appuntamento culturale di grande rilievo. Sabato 21 marzo 2026, alle ore 17.00, il Salone degli Specchi ospiterà la presentazione del nuovo volume della scrittrice Bianca Tragni, intitolato “Raimondello e Maria, un amore sognando un trono”, pubblicato da Adda Editore.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali di Giovanni Florido. A dialogare con l’autrice sarà Stefano Vinci, docente ordinario di Storia del Diritto Medievale e Moderno presso l’Università di Bari, che guiderà il pubblico nell’approfondimento dei temi storici presenti nel volume.

Ad arricchire il dibattito, gli interventi di Giovanni Guarino, narratore; Linda Fania, Presidente dell’associazione culturale “Maria d’Enghien” APS; Fabrizio Jurlano, destination manager Taranto Grand tour; e José Minervini, Presidente della Società Dante Alighieri.

A moderare l’incontro sarà Francesca Poretti.

Al termine della presentazione del libro, i partecipanti avranno la possibilità di prendere parte a una visita collettiva al Museo della Storia del Principato, situato nello storico Palazzo Galeota.