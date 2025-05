Da Taranto all’Albania: l’Orchestra Giovanile Magna Grecia attraversa l’Adriatico

I giovani talenti pugliesi in tournée per la Settimana italiana della Cultura

Tre concerti in tre città albanesi per valorizzare i giovani musicisti del territorio. L’ensemble tarantino si esibirà a Valona, Tirana e Durazzo con un repertorio che spazia da Verdi a Morricone. Un progetto sostenuto dalla Regione Puglia e sponsorizzato da TP Italia e TP Albania.

L’Orchestra Giovanile della Magna Grecia – Città di Taranto si prepara a varcare i confini nazionali con una prestigiosa tournée in Albania. Dal 31 maggio al 2 giugno, i giovani musicisti pugliesi si esibiranno in tre importanti città albanesi nell’ambito della Settimana italiana della Cultura, portando oltremare le eccellenze musicali del territorio.

Sotto la direzione del Maestro Domenico Famà e con la partecipazione del soprano Sara Intagliata e del baritono Giampiero Delle Grazie, l’orchestra eseguirà il programma “Mediterraneo in Musica”, un viaggio attraverso le composizioni di Verdi, Puccini, Rossini, Paisiello e Rota. Il tour toccherà tre location d’eccezione: il Teatro Petro Marko di Valona (31 maggio), la Chiesa Cattolica del Sacro Cuore di Cristo a Tirana (1 giugno) e l’Anfiteatro romano di Durazzo (2 giugno).

“Questo progetto rappresenta una risposta concreta al contrasto della povertà educativa – afferma Piero Romano, direttore artistico dell’Orchestra della Magna Grecia – Programmare per i ragazzi incontri emozionanti di co-creazione significa investire nel futuro del nostro territorio”.

L’iniziativa, patrocinata dalla Regione Puglia e sostenuta da TP Italia e TP Albania come main sponsor, testimonia il crescente legame culturale tra i due Paesi adriatici. Non a caso, l’Assessore regionale alla Cultura, Viviana Matrangola, ha sottolineato come questa tournée rappresenti “un segno dell’amicizia profonda e gioiosa che lega i nostri popoli”.

Nato nel giugno 2020 da una selezione di ottanta giovani musicisti su centinaia di candidati, l’ensemble si è rapidamente affermato come una realtà di spicco nel panorama musicale giovanile, grazie anche al contributo di tutor esperti e direttori d’orchestra di calibro internazionale.