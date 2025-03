Ritorna nella sua Taranto Mariella Nava, grande firma della canzone d’autore italiana

Appuntamento domenica 9 marzo al teatro Orfeo: un viaggio musicale tra successi personali e brani scritti per le star

Domenica 9 marzo, il Teatro Orfeo di Taranto si prepara ad accogliere una delle sue figlie più illustri: Mariella Nava, cantautrice di fama nazionale, torna nella sua città natale per un concerto evento che si preannuncia ricco di emozioni. A partire dalle 19.00, l’artista porterà sul palco un repertorio che abbraccia i suoi successi personali e le numerose canzoni scritte per alcuni tra i più grandi interpreti della musica italiana: da Lucio Dalla a Renato Zero, da Gianni Morandi ad Andrea Bocelli, passando per Mina ed Eduardo De Crescenzo.

La carriera di Mariella Nava, all’anagrafe Maria Giuliana Nava, è costellata di collaborazioni prestigiose e riconoscimenti importanti. Dopo gli studi di pianoforte e composizione tra Taranto e Roma, la svolta arriva quando invia a Gianni Morandi la sua “Questi figli”. Da lì, un percorso artistico che l’ha vista protagonista al Festival di Sanremo in diverse occasioni, con brani come “Fai piano”, “Terra mia” (Premio Volare) e “Così è la vita” (terzo posto e Premio della critica). Tra i suoi successi più noti come autrice figurano “Come mi vuoi” per Mina, “Spalle al muro” per Renato Zero e “Per amore” per Andrea Bocelli. Non mancano i duetti memorabili con artisti del calibro di Dionne Warwick, Mango e Amedeo Minghi.

Sul palco del Teatro Orfeo, ad accompagnare la cantautrice tarantina ci sarà il chitarrista Roberto Guarino, anche lui pugliese, noto per le sue collaborazioni con gli Stadio, Lucio Dalla e Samuele Bersani.

La direzione artistica dell’evento è affidata a Franco Guitto. I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone, 2Tickets e sul sito del teatro, oltre che presso la biglietteria del Teatro Orfeo (via Pitagora 80), con prezzi che variano dai 12 ai 22 euro a seconda del settore.