Tour Music Fest 2024: Miriam Elisabetta Mascaretti in finale

La giovanissima cantante tarantina si prepara a competere al più grande music contest di Europa presieduto da Beppe Vessicchio e Kara DioGuardi

Miriam Elisabetta Mascaretti, giovane talento di 10 anni della provincia di Taranto, ha superato con successo le Live Audition del Tour Music Fest – The European Music Contest e si prepara a volare nella Repubblica di San Marino per le finali nazionali della categoria Baby Singer. Il suo obiettivo è conquistare un posto nella finalissima europea, che si svolgerà il 1° dicembre presso l’Auditorium Little Tony, davanti a una giuria d’eccezione tra cui Beppe Vessicchio e Kara DioGuardi.

Tra oltre 28.000 artisti provenienti da 12 paesi europei, Miriam ha già ottenuto una qualificazione significativa, che le permetterà di esibirsi su un palco prestigioso e di rappresentare l’Italia in finale. I premi in palio includono una borsa di studio presso il Berklee College of Music, la produzione di un singolo e un contratto di sponsorizzazione del valore di 10.000 euro.

La giovane cantante ha impressionato la commissione artistica con il suo talento e la sua determinazione, dimostrando capacità artistiche e comunicative straordinarie. Le finali del Tour Music Fest si terranno dal 24 novembre al 1° dicembre a San Marino, con oltre 600 artisti in gara e numerosi eventi gratuiti.

Il prossimo appuntamento per la giovanissima Miriam Elisabetta con il Tour Music Fest sarà il 29 Novembre presso l’Auditorium Little Tony di San Marino per la finale della categoria Baby Singer.