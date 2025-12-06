sabato 6 Dicembre 25
CP

Un istrione versatile nato a Taranto: Teo Teocoli

Articoli Correlati

MArTA, L’Atleta di Taranto di Velluto donato al Museo

CP -
Nell'opera, intitolata La Vittoria, l'atleta è raffigurato "all'acme della sua gloria", con il corpo cosparso d'olio sacro di Athena e circondato da simboli tratti...
Read more

Ico Magna Grecia, i WakeUp Gospel Projec in concerto

CP -
Il gruppo si esibirà domani el quartiere Salinella, diretti dal Maestro Graziano Leserri, ingresso libero Domenica 7 dicembre alle 20.00, nella Chiesa Santa Famiglia, nel...
Read more

Massafra, svelata la rassegna “La magia del Natale”

CP -
di Angelo Nasuto L’amministrazione comunale Zaccaro ha varato un programma ricco di iniziative. Il tutto partirà, domani, con l’accensione dell’albero grande prevista alle 18:30 in...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand