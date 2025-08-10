domenica 10 Agosto 25
Accordo di programma, Briganti (Fiom): “Occorre continuare a negoziare per la decarbonizzazione”

Economia

Ex Ilva, Casartigiani: “L’unica strada possibile è la decarbonizzazione”

CP -
Casartigiani Taranto parteciperà all'incontro di aggiornamento, promosso dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sull'Accordo di Programma Interistituzionale per la...
Il turismo a Taranto non decolla: un’occasione mancata da ripensare con urgenza

CP -
di Emanuela Perrone Nel panorama turistico pugliese del 2024, Taranto resta fanalino di coda. Un dato che non può essere ignorato e che impone una...
Ex Ilva, Decaro: “Nuova Aia contrasta con gli obiettivi Ue sulla salute”

CP -
Il presidente Envi ha presentato un’interrogazione con gli altri parlamentari La nuova Autorizzazione integrata ambientale concessa dal ministero allo stabilimento ex Ilva di Taranto "che...
