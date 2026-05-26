Aigi, Taranto ultima per i giovani: nessuna sorpresa per noi

Senza acciaio non c’è futuro

Al Festival dell’Economia di Trento, il Sole 24 Ore ha presentato oggi la sesta edizione della classifica sulla Qualità della vita di bambini, giovani e anziani. Taranto – fanno sapere nella nota – si colloca all’ultimo posto in Italia per la qualità della vita dei giovani. Noi di AIGI non siamo sorpresi. Siamo, semmai, amareggiati. Perché questi numeri raccontano anche la nostra storia.



A Taranto – aggiungono – la disoccupazione tra gli under 35 raggiunge il 44%, oltre dieci punti sopra Agrigento, seconda da fondo classifica. Una cifra che non è un’astrazione statistica: è il volto concreto di migliaia di giovani che hanno visto i propri padri e i propri fratelli perdere il lavoro nelle imprese di appalto dello stabilimento siderurgico, e che oggi non trovano sbocco occupazionale nella città in cui sono nati.



Il tasso di occupazione complessivo si ferma al 24,6%, il peggiore d’Italia, a fronte del 74% di Bolzano e Prato. Le imprese associate ad AIGI conoscono bene le ragioni di questo abisso. La crisi di Acciaierie d’Italia non ha colpito soltanto i lavoratori diretti dello stabilimento: ha travolto l’intera filiera dell’appalto, centinaia di piccole e medie imprese locali, famiglie che per generazioni avevano costruito la propria esistenza intorno al ciclo dell’acciaio.

Già nella classifica annuale 2025, Taranto aveva perso cinque posizioni scendendo al 99° posto su 107 province, con un crollo particolarmente marcato nella categoria Ricchezza e Consumi. Non è una coincidenza: quei consumi crollano quando le imprese chiudono, quando i cantieri si fermano, quando i contratti di appalto non vengono rinnovati o vengono rescissi senza preavviso. Il tessuto economico locale è strettamente intrecciato con le sorti dello stabilimento, e chi governa questo Paese deve finalmente prenderne atto.



AIGI – sottolineano – lo ripete da quando è iniziata la crisi commissariale: non esiste piano di rilancio credibile per Taranto che prescinda da una soluzione industriale ambientalizzata chiara e definitiva per il sito siderurgico. Ogni mese di stasi, ogni rinvio, ogni annuncio senza seguito si traduce in contratti non rinnovati, in maestranze disperse, in giovani che emigrano o restano senza prospettive.

Il quadro nazionale che emerge dalla ricerca è quello di un Paese spaccato, con il Nord che domina le classifiche e il Sud sistematicamente in coda. Questo divario si chiude solo con il lavoro. E il lavoro, a Taranto, passa ancora — e necessariamente — attraverso la ripresa del ciclo produttivo dell’acciaio e la tutela delle imprese che in quella filiera operano ogni giorno.

Chiediamo al Governo risposte certe: un piano industriale per Acciaierie d’Italia che garantisca continuità agli appalti, misure di sostegno straordinario per le imprese della filiera colpite dalla crisi, e una visione di lungo periodo per la riconversione e la diversificazione economica del territorio ionico.



Taranto – concludono – ultima per i giovani è una vergogna nazionale. Non un’emergenza locale da gestire, ma un fallimento di sistema da correggere. Subito.

