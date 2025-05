Al Mimit 15 progetti per il rilancio di Taranto

Si è svolta in mattinata una riunione operativa presieduta dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso con le associazioni di impresa e le aziende che hanno manifestato il proprio interesse a sviluppare progetti industriali e d’investimento a Taranto

Da una grande fabbrica di carpenteria metallica di Webuild fino ai cantieri navali per yacht di lusso: sono quindici i progetti per il futuro industriale di Taranto illustrati – a quanto si apprende – nel corso del tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il gruppo Webuild ha manifestato l’intenzione di realizzare una grande fabbrica di carpenteria metallica nell’area ex Ilva e, nel medio termine, un ulteriore stabilimento in un’altra area. Toto Holding-Renexia prevede la cantierizzazione di impianti eolici offshore, galleggianti e fissi, in un progetto in due fasi: la prima per la realizzazione di 2 gigawatt di

produzione, la seconda – nel medio periodo – per l’eventuale raddoppio della stessa. Il completamento della costruzione della prima turbina è previsto per il 2027.

Cantieri di Puglia sarebbe pronta ad assumere lavoratori diretti e indiretti per la realizzazione di cantieri navali per yacht di lusso nell’area ex Yard Belleli di Taranto, mentre da Confapi sono arrivate proposte da parte di alcune aziende associate: quella di Green Tech Aerospace, per uno stabilimento a Grottaglie dedicato alla progettazione, produzione e gestione di dirigibili a uso commerciale. Un altro progetto riguarda la riqualificazione di un complesso industriale esistente in località Mar Piccolo, con l’installazione di un impianto a

energia solare e la riconversione delle superfici e dei capannoni per ospitare un’attività di refitting e costruzione navale. Fincantieri punta a realizzare fondazioni flottanti per il settore eolico.

