Edili, Del Piano confermato alla presidenza di Confapi Aniem

“Auspico il rafforzamento della coesione, essenziale per affrontare le prossime sfide e sostenere azioni specifiche a sostegno delle Pmi Industriali, perseguendo gli interessi collettivi della nostra Categoria. Mi auguro la stessa coesione anche con la parte sindacale nel comune interesse delle imprese, delle lavoratrici e dei lavoratori”

Il Consiglio Nazionale di Confapi Aniem, l’Unione Nazionale che rappresenta le piccole e medie industrie edili e affini, riunitosi oggi a Roma presso Palazzo Wedekind, ha eletto Giorgio Delpiano alla Presidenza della categoria per il triennio 2026-2029.

Delpiano, imprenditore edile di Cagliari, 63 anni, viene così confermato alla guida delle Pmi edili di Confapi. Il Presidente, dopo aver tracciato un’analisi sullo stato del settore e sulle sue prospettive, ha ripercorso i passaggi più significativi del suo mandato, evidenziando, in particolare, i risultati raggiunti nelle relazioni sindacali e istituzionali: a Confapi Aniem è stato riconosciuto il merito di aver espresso competenze e aver acquisito credibilità e affidabilità nella sua azione di rappresentanza.

Successivamente, ha anticipato le linee programmatiche dei prossimi anni nel corso dei quali l’impegno sarà concentrato nell’ampliamento delle aree di intervento, nel rafforzamento dell’organizzazione e della sinergia associativa, nel potenziamento della comunicazione esterna.

Delpiano ha sottolineato come “le Pmi edili industriali rappresentate da Confapi Aniem possano essere vincenti nella competizione con le maggiori imprese europee e contribuire alla crescita economica del nostro Paese, ma è necessario che ci sia una politica industriale che le supporti. In questo contesto, uno strumento come il Piano Casa può costituire un grande impulso se opportunamente declinato mettendo l’impresa al centro del progetto e non privilegiando aspetti che stimolano la speculazione dei grandi fondi finanziari internazionali; in questo caso il rischio di un superbonus bis, con tutte le ripercussioni negative che abbiamo già vissuto, è concreto”.

Nel ringraziare il Consiglio Nazionale per la fiducia confermata, Delpiano ha infine auspicato “il rafforzamento della coesione, essenziale per affrontare le prossime sfide e sostenere azioni specifiche a sostegno delle Pmi Industriali, perseguendo gli interessi collettivi della nostra Categoria. Mi auguro la stessa coesione anche con la parte sindacale nel comune interesse delle imprese, delle lavoratrici e dei lavoratori”. Al Consiglio Nazionale sono intervenuti anche i Segretari generali di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil.