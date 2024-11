Appalti comunali, Marchese (Usb): “L’amministrazione si certifica nemica dei lavoratori”

“Rigettando entrambe le proposte, la maggioranza che sostiene il Sindaco e la Giunta comunale ha dimostrato assoluto disinteresse e una distanza incolmabile nei confronti di coloro che svolgono un ruolo essenziale per tutta la comunità e per la stessa pubblica amministrazione da cui sono affamati”

“L’amministrazione Melucci mostra il suo vero volto e si certifica nemica dei lavoratori. E’ quanto accaduto in Consiglio comunale, di fronte a due diverse mozioni. Una, quella del centrodestra, con obiettivi minimi, mirata a tamponare la situazione dei lavoratori solo di un segmento della grande vertenza degli appalti comunali; l’altra, quella della restante parte dei consiglieri di opposizione, più avanzata, finalizzata a proporre soluzioni indirizzate a tutta la platea e interventi strutturali su salario, orario minimo e continuità lavorativa per contrastare la povertà dilagante tra i lavoratori in appalto.” Lo afferma in una nota Francesco Marchese, Usb Lavoro Privato Taranto, a seguito del consiglio comunale monotematico sugli appalti comunali che si è svolto nella giornata di ieri, martedì 12 novembre.

“Rigettando entrambe le proposte, la maggioranza che sostiene il Sindaco e la Giunta comunale ha dimostrato assoluto disinteresse e una distanza incolmabile nei confronti di coloro che svolgono un ruolo essenziale per tutta la comunità e per la stessa pubblica amministrazione da cui sono affamati.

E’ chiaro che quello attuale è un governo cittadino chiuso ai bisogni concreti dei lavoratori e impegnato solo nella ricerca degli equilibri necessari alla propria sopravvivenza; – conclude Marchese – non solo è lontanissimo dall’immaginare autonomamente possibili vie di uscita per dare dignità e continuità ai lavoratori dell’appalto, ma è anche incapace anche di assumere qualunque impegno concreto nel loro interesse.”