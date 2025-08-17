Ex Ilva, Benedetti (ABS Acciaierie): “Pronti a fare la nostra parte”

Per il presidente di Abs Acciaierie, la divisione produzione acciaio del gruppo Danieli.”L’acciaio e’ una filiera strategica per l’industria e per la transizione stessa. Senza acciaio non c’è eolico, non c’è fotovoltaico, non c’è mobilità elettrica”

“Sull’Ilva siamo pronti a fare la nostra parte, a supportare l’Italia nella transizione energetica, consapevoli che il futuro e’ nell’acciaio green” Lo ha affermato, in una intervista al Messaggero, Camilla Benedetti, presidente di Abs Acciaierie, la divisione produzione acciaio del gruppo Danieli.”L’acciaio e’ una filiera strategica per l’industria e per la transizione stessa. Senza acciaio non c’e’ eolico, non c’e’ fotovoltaico, non c’e’ mobilità elettrica”, ha continuato l’imprenditrice, sottolineando che “non c’e’ dubbio che il futuro sarà l’acciaio green”. Di fronte a questa situazione, “il sistema Paese deve credere nell’Ilva, mettendo in campo importanti investimenti, una visione dove innovazione e tradizione devono convivere. Noi siamo leader nella produzione di forni elettrici e abbiamo una profonda conoscenza del settore e possiamo dare un contributo”, ha concluso Benedetti.

(Ansa)