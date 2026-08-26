Ex Ilva, Ce Industries tra i potenziali acquirenti

La holding industriale ceca, con sede a Praga, opera nei settori ferroviario, riciclo ed energia. Il nome emerge dopo l’annuncio del ministro Urso

Ce Industries è il quarto operatore interessato all’ex Ilva. E’ quanto risulta al Tg3 dopo l’annuncio del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

Ce Industries è un holding industriale con sede a Praga, in Repubblica Ceca, che opera principalmente nei mercati dell’Europa centrale e meridionale. E’ attiva nel settore ferroviario, con la produzione di vagoni merci e la riparazione di materiale ferroviario, nel riciclo di rifiuti e materie prime e in campo energetico. (Ansa)