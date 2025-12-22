lunedì 22 Dicembre 25
Ex Ilva, De Palma: “Crisi vera, lasciati soli i lavoratori”

Economia

Riforma dei Porti italiani, depotenziate le sedici Autorità di Sistema

Vincenzo Carriero -
Arriva domani, in Consiglio dei Ministri, l'attesa legge di riforma. La somma dei container movimentati dagli scali italiani è inferiore a quella della sola...
Capitalismo assistito

CP -
Di Erasmo Venosi Agli eredi Agnelli non interessa l’editoria. Non più. I giornali di sinistra, sempre che l’espressione significhi ancora qualcosa, vittime di un pensiero...
Ex Ilva, Palombella (Uilm): “Il tempo è scaduto. Servono scelte chiare”

CP -
“Dal Governo solo illusioni, al Paese ora serve verità” “Oggi più che mai c'è bisogno di un'operazione verità sull'ex Ilva, per mettere a nudo i...
