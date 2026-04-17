Ex Ilva, Flacks Group: “Vogliamo lo stabilimento. Gli ostacoli non ci spaventano”

Il fondo statunitense rilancia: interesse confermato per l’acquisizione nonostante lo stop del sindaco Bitetti alla centrale termoelettrica

“Nonostante le turbolenze giudiziarie che continuano ad agitare il dossier dell’ex Ilva di Taranto, Flacks Group conferma la volontà di investire nello stabilimento. Gli ostacoli giudiziari non ci spaventano e non cambiano la nostra visione strategica”. Lo afferma in una nota il fondo americano interessato all’acquisto dell’ex Ilva (l’altro player che concorre all’acquisizione del gruppo è la società siderurgica indiana Jindal International).

“Anche le tensioni legate alla sospensione dell’esercizio della centrale termoelettrica disposta dal sindaco, e il possibile ricorso dei commissari al Tar, – aggiunge la nota – non ci intimoriscono: nulla potrà scalfire la nostra determinazione a rilanciare lo stabilimento, proteggere i posti di lavoro e garantire un futuro solido, sostenibile e rispettoso dei più alti standard ambientali per la comunità di Taranto”.

Il fondo americano spiega che “i migliori manager internazionali da noi coinvolti hanno analizzato ogni dettaglio del progetto e siamo convinti – anche alla luce del business plan già condiviso con i commissari e il governo – che l’ex Ilva possa funzionare pienamente, offrendo garanzie concrete e un futuro di speranza per i cittadini. Vogliamo chiudere un capitolo buio della storia di questa acciaieria: il potenziale c’è, così come il know-how e la competenza necessari per rilanciarla a livelli eccellenti”. (Ansa)