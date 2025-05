Ex Ilva, i sindacati proclamano lo sciopero per il 21 maggio

Fim, Fiom e Uilm chiedono chiarezza sul futuro dell’impianto siderurgico tarantino

È stato proclamato da Fim, Fiom e Uilm uno sciopero nazionale di 4 ore in tutti gli stabilimenti di Acciaierie d’Italia per il 21 maggio, in concomitanza con la convocazione della riunione del tavolo permanente per l’ex Ilva presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per i sindacati, specificano in una nota, la richiesta si è resa necessaria sia per avere aggiornamenti sull’attuale situazione del gruppo AdI in As sia in ragione del grave incidente che si è verificato la scorsa settimana nello stabilimento tarantino e l’annuncio dell’aumento della cassa integrazione per i lavoratori. Inoltre, Fim, Fiom e Uilm chiedono chiarezza sul futuro dell’impianto siderurgico a seguito della procedura di vendita, per ricevere dalle istituzioni risposte chiara e definitive sul destino dell’ex Ilva.