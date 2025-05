Ex Ilva: in arrivo manutenzione straordinaria per il gasometro OG2

Previsto un intervento di circa un mese dopo le recenti emergenze gas. I sindacati chiedono maggiori dettagli sui piani di manutenzione

Il gasometro OG2 dell’Acciaierie 2 dello stabilimento siderurgico Acciaierie d’Italia (ex Ilva) di Taranto sarà sottoposto a manutenzione straordinaria “indicativamente a partire dal 3 giugno” e “per circa un mese”. Lo ha riferito l’azienda alle organizzazioni sindacali nel corso di un incontro relativo all’area ENE (Energia), il reparto che gestisce il gasometro.

Proprio in Acciaierie 2 nei giorni scorsi si è verificata una perdita di gas che ha comportato la temporanea evacuazione dell’area. E ieri sono scattate nuovamente le sirene d’allarme secondo quanto segnalato dagli stessi sindacati.

“La situazione relativa ad eventuali emergenze – è detto nel verbale firmato da Adi in As e delegati Rsu – viene continuamente monitorata dal personale apposito su tutti i turni lavorativi assicurando interventi celeri in caso di eventuali anomalie. A titolo del tutto precauzionale sono state incrementate le zone interdette al personale e al transito dei veicoli e gli impianti di segnalazione sono regolarmente funzionanti”.

Le rappresentanze sindacali unitarie, “nel prendere atto – si aggiunge – delle informazioni ricevute dall’azienda e, in virtù dell’impegno precedentemente assunto nell’incrementare il flusso di informazioni per un continuo aggiornamento in merito alla situazione degli impianti e alla manutenzione straordinaria, hanno richiesto un incontro per avere maggiori dettagli sui piani di manutenzione e gli interventi svolti sul gasometro e sulla presenza di eventuali certificazioni dei lavori”.

(ANSA)