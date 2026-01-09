Ex Ilva, Meloni: “No ad impegni vincolanti senza un piano solido”

“Non accetteremo proposte opportunistiche o predatorie”

Sull’Ex Ilva “è aperta una fase di negoziazione con operatori economici che si sono dichiarati interessati ma non ci sono impegni vincolanti da parte del governo e non ci saranno fino a quando non possiamo dare risposte chiare su quello che ci sta a cuore e cioè un solido piano industriale, la tutela del lavoro e la sicurezza della comunità”. Lo ha chiarito la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa di inizio anno.

“Cioè – ha spiegato – nessuna proposta che abbia un intento predatorio o opportunistico potrà essere avallata da questo Governo perchè non vogliamo ripetere errori che sono già stati commessi. Tutte le opzioni vengono vagliate, il confronto con le parti sociali è sempre aperto, però preferiamo le risposte agli annunci. Lo dico per dire che quando non ci sono annunci non è perchè non ce ne stiamo occupando, semmai è l’esatto contrario”, ha rimarcato la premier. (Il Sole 24 Ore Radiocor)