Ex Ilva: serve quadro riepilogativo risorse decontaminazione

“Pur prendendo atto del fatto che la relazione tecnica assicura che le somme restanti sono compatibili con le obbligazioni e con le previsioni di rimborso assunte da Ilva in amministrazione straordinaria per le originarie finalita’ di decontaminazione, sembrerebbe opportuno fornire un quadro riepilogativo e sufficientemente analitico degli impegni finanziari previsti in futuro per concludere il processo di decontaminazione del sito”. Lo rileva il servizio Bilancio del Senato nel dossier sul Dl che detta misure per assicurare la continuita’ produttiva ed occupazionale degli impianti ex Ilva, prevedendo l’aumento da 150 a 400 milioni del limite delle risorse che l’amministrazione straordinaria di Ilva puo’ trasferire all’amministrazione straordinaria di Adi per garantire la continuita’ produttiva degli impianti, a valere sulle risorse del fondo destinato all’attuazione e alla realizzazione del piano per la tutela ambientale.

Nel dossier si chiede di chiarire inoltre si siano stati gia’ scontati entrambi i due trasferimenti gia’ previsti di 150 milioni ciascuno per un totale di 300 milioni o solo il primo: “ove invece sia ancora da erogare un secondo finanziamento di 150 milioni, questo unito ai 250 milioni disposti dal provvedimento in esame lascerebbe soli 5 milioni di euro a finalita’ di ripristino ambientale”. (Radiocor)