Si vola, ma non a Taranto

Martino (Confapi Puglia): “Nel nuovo Piano nazionale, licenziato dal Governo, non figurano i voli civili dall’Aeroporto di Grottaglie? Si tratta di un gravissiomo errore…”

“Nel nuovo Piano nazionale sugli Aeroporti Taranto non figura? Si tratta di un gravissimo errore. Di una scelta opinabile”. Questo il commento di Carlo Martino, presidente di Confapi Puglia, sulla recente decisione operata da Governo e Regione Puglia. “Da più parti – continua, Martino – sento dire che bisogna aiutare la città dei due mari. Risarcirla per l’alto prezzo pagato alla nazione sui temi dello sviluppo industriale e della tutela ambientale. E poi, quando c’è da passare dalle parole ai fatti, tutto resta tale e quale. Mi sembra un vero paradosso”.

Neanche la circostanza che, a Taranto, si terranno ad agosto di quest’anno i Giochi del Mediterraneo ha convinto i decisori pubblici su quanto opportuno fosse aprire ai voli civile l’Aeroporto Arlotta di Grottaglie. “La non-scelta operata su Taranto – conclude il numero uno delle piccole e medie impresi pugliesi – ha un duplice risvolto. Politico. Di debolezza progettuale. Ed economico. Attinente la possibilità di generare ricchezza, investimenti produttivi, nell’area jonica”.