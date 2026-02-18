mercoledì 18 Febbraio 26
Ex Ilva, Toma (Confindustria Taranto): “La confusione non giova alla trattativa. Si proceda uniti”

Economia

Ex Ilva, lo spezzatino e’ indigesto

CP -
Aigi: "Non può replicarsi una “Questione Meridionale” 4.0 sul tema della politica industriale" No allo spezzatino per quel che concerne la vendita dell’ex Ilva. L’asset...
L’Italia si doti di una vera politica energetica

Vincenzo Carriero -
Martino (Confapi Puglia): "Si riparta dal recente studio di ARERA. Inaccettabile per le nostre imprese pagare bollette più care del 25% rispetto al resto...
Ex Ilva, Uilm: “Ripreso il confronto con l’azienda. Buio sulla vendita”

CP -
“Urso ha fallito due gare e noi avevamo detto che accelerare sulla privatizzazione dell’azienda era un errore, perché la condizione del mercato e quella...
CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

